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Gazze'deki zeytin ağacı katliamını zeytin çekirdeğinden tespih yaparak protesto ettiler

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Gazze'de katlettiği zeytin ağaçlarının durumuna dikkat çekmek için zeytin çekirdeklerinden tespih yaptı. Tespihlerin satışından elde edilecek gelir Gazze'deki Filistinlilere bağışlanacak.

IHA18 Eylül 2024 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
Gazze'deki zeytin ağacı katliamını zeytin çekirdeğinden tespih yaparak protesto ettiler
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bombaladığı Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin geride bırakmak zorunda kaldığı tarım arazileri de saldırıların hedefi oluyor. Filistin'in sembolü olarak kabul edilen zeytin ağaçları, bu saldırılarda yok ediliyor. Bağcılar Belediyesi de doğa katliamına dikkat çekmek amacıyla Filistin ve Doğa İçin Dayanışma Etkinliği gerçekleştirdi. Bu çerçevede ilçede eğitim gören bir grup ortaokul öğrenci, Filistin bayraklarıyla süslenen alanda "Zeytin Çekirdeğinden Tespih Yapım Atölyesi"nde bir araya geldi.

Etkinliğin sadece bir doğa koruma hareketi değil, aynı zamanda bir dayanışma olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bir yandan Filistinli kardeşlerimizin katledilmesini protesto ederken diğer yandan da katledilen doğanın, zeytin ağaçlarının durumunu tüm dünyaya ilan etmek ve bu duyarlılığı ortaya koymak maksadıyla bir aradayız. Çok kıymetli bir çalışma. Fabrikalardan alınan zeytin çekirdeklerinden tespih yapıyoruz. Tesbihlerimiz, hem bu ağaçlara olan saygımızı ifade etmek hem de onların hatırasını yaşatmak için birer simge olacaktır" dedi.

ELDE EDİLEN GELİR FİLİSTİNLİLERE BAĞIŞLANACAK

Programın devamında Başkan Özdemir, sanatçı Turan Erdiren ve çocuklar birlikte zeytin çekirdeklerinden tespih yaptılar. Bu tesbihlerin satışından elde edilen gelir, Filistin'deki zeytin ağaçlarının korunmasına ve tahribata uğrayan tarım alanlarından kaynaklanan gelir kaybını telafi etmeye yönelik olarak Filistinlilere bağışlanacak.

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