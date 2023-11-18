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Dışişleri açıkladı! Türk vatandaşları Gazze'den tahliye ediliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan 44 kişinin Mısır'a geçmesiyle, Gazze'den Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesinin başladığını bildirdi.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Dışişleri açıkladı! Türk vatandaşları Gazze'den tahliye ediliyor
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Keçeli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 vatandaş ve yakınının Türkiye'ye gelmelerinin sağlandığını belirterek, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması üzerine tahliyelerin kesintiye uğradığını bildirdi.

Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmelerini temin etme girişimlerin bir süredir devam ettiğini vurgulan Keçeli, "Bu çerçevede, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Keçeli, açıklamasında sınırda Türk diplomatlarca karşılanan söz konusu grubun, önce Kahire'ye getirileceği ve buradan hava yoluyla Türkiye'ye intikal edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Öte yandan, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze'den ülkemize getirilebilmeleri için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir."

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