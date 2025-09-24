İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde barınma, gıda ve temiz su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun kalan Filistinli çocuklar, zorlu yaşam koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail saldırılarında katledilen çocukların sayısı her geçen gün artarken Gazze'de çocuklar kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in sistematik soykırımın pençesinde tarifsiz acılar yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Gazzeli çocukların mektubunda şu sözler yer aldı:

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Biz Gazze'nin çocukları olarak size bu mektubu yazıyoruz. Bu mektup sadece satırlardan ibaret değil, göğe ulaşan çığlıklarımızın ve acılarımızın sesidir.

"SİSTEMATİK BİR SOYKIRIMA MARUZ KALIYORUZ"

Bu sadece bir mektup değil, her şehit çocuk, ailesini kaybetmiş her yetim, yarasını saracak kimse bulamayan her yaralı, evladını yitirmiş her anne ve evini, ailesini kaybetmiş herkes adına sana ulaştırdığımız bir yardım çığlığı ve son çağrıdır. Bu, uluslararası sessizlik çağında işlenen sistematik bir soykırım altından çıkan bir çağrıdır..

Sayın Cumhurbaşkanım, son iki yıldır Netanyahu, işgalci devleti ve Nazi ordusu tarafından, Gazze'de insanlara, taşlara, ağaçlara karşı sistematik bir soykırıma maruz kalıyoruz. Bu, tarihin gördüğü en acımasız, en kapsamlı soykırımlardan biridir; sadece çağımızda değil, tüm tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felakettir. Bu soykırım sadece bizi öldürmekle kalmıyor; varlığımızı silmeyi, kimliğimizi yok etmeyi ve doğduğumuz topraklardan söküp atmayı amaçlıyor.

"ANNELERİMİZİN KUCAĞINDA ÖLÜYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanım, biz savaş meydanlarında ölmüyoruz. Biz ekmek kuyruklarında, fırınların önünde, enkaz altında, annelerimizin kucağında ölüyoruz. Acımasız bombardımanlarda, boğucu kuşatmalarda, bedenlerimizi kemiren açlık ve susuzlukta ölüyoruz. Biz kendimizi sizin evladınız, torununuz olarak görüyoruz. Bu zulmün devam etmesine, düşmanın bu suçları işlemeye devam etmesine izin vermeyin.

"UMUDUMUZ ALLAH'TAN SONRA SİZDEDİR"

Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de darbe girişimi olduğunda Gazze o gece uyumadı. Sabah kadar sokaklardaydık, anneler ve camiler o darbe girişiminin başarısız olması için dua etti. Son seçimleri kazandığınızda Gazze'de şeker dağıttık, halk secdeye kapandı ve Allah'a şükretti. Kuşatma ve işgale rağmen size ve sevgili halkınıza her zaman sadık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanım, siz İslam dünyasının bir sembolüsünüz. Milyonlarca Müslüman sizin sözlerinize ve eylemlerinize umutla bakıyor. Artık güçlü bir söz gerekmektedir. Bu zulmü durdurmalısınız. Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde. Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın. Kalplerimiz, Türkiye'deki kardeşlerimizin kalpleriyle birlikte atıyor. Umudumuz Allah'tan sonra sizdedir. Lütfen bizi yalnız bırakmayın.