İsrail'in dünyaca ünlü askeri hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi hackleyen Gazzeli yazılımcı Omar A.'nın, Malezya'da kaçırılmasına yardımcı olan iki Mossad casusu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. MİT'in bildirimi sonrası Malezya güvenlik birimlerince kurtarılan Omar A.'nın kaçırılması için Türkiye'de pek çok noktada temas eden Karadağlı Nikola Radonjiç ve Ürdünlü Foad Hijazi'ye, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 şüphelinin Omar'la yakınlaşarak güvenini kazandıkları ve yurt dışına çıkmasını sağlayarak Mossad'ın kaçırmasını sağladığı vurgulandı.

İsrail'in dünyaca ünlü askeri hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome), 2015-2016 yıllarında geçici körlük yaşadı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları bu sayede İsrail'in kritik noktalarına füzeli saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıları bir türlü engelleyemeyen ve kaynağını bulamayan İsrail, tam 3 yıl süren araştırmaların sonunda kritik bir isme ulaştı. Demir Kubbe'yi hackleyen kişi, 1991 doğumlu Omar Z.M.A. çıktı.

Dünyanın en iyi yazılımcılarından ve hacker'larından olan Omar A.

MOSSAD'IN RADARINA GİRDİ

İsrail, radarına aldığı Omar A.'yı yakalamak için çeşitli planlar yaptı. 2019'da Omar A.'ya Norveçli yazılım şirketinden iş teklifi yapıldı ve bir uygulama siparişi verildi. Ancak Omar A., şüphelenerek iş teklifini reddetti. Dünyanın en iyi yazılımcıları ve hackerlarından (bilgisayar korsanı) biri olarak gösterilen Omar A., 3 Mart 2020'de Kahire üzerinden İstanbul'a taşındı. Omar, Türkiye'de de Mossad tarafından sıkı takibe alındı.

İŞ TEKLİFİYLE YAKLAŞTILAR

İlk teması, Nisan 2021'de Raed Ghazal adlı ajan kurdu. Fransız şirket Thinkhire'in İnsan Kaynakları yöneticisi olduğunu iddia ederek WhatsApp'tan irtibat kuran Ghazal, iş teklifinde bulundu. Haziran ve Ağustos 2021'de İstanbul'da yüz yüze mülakatlar yaparak Omar'ı şirkete kazandırmaya çalışan Raed Ghazal, bir süre sonra bir başka Mossad elemanı Omar Shalabi'ye işi devretti. Ghazal ve Shalabi'nin tek hedefi, yazılımcı genci İsrail'in başkenti Tel Aviv'e kaçırmaktı.

GÜVENİNİ KAZANDI YURT DIŞINA ÇIKARDI

İddianameye göre, şüphelilerin dijital incelemeleri ve faaliyetleri sonucunda, Omar A.'ya ilişkin bilgi toplama, yüz yüze görüşme gerçekleştirme ve Mossad adına faaliyetlerde bulunan 'Thinkhire' isimli şirket adına iş teklifinde bulunma kılıfı altında irtibat kurdu. Güven kazandıktan sonra da yurt dışına çıkmasını sağlayarak İsrail istihbaratının Omar A.'ya ulaşmasını sağlama amacıyla faaliyetlerde bulundukları aktarıldı.

GÖRÜŞMELERİ MOSSAD'A RAPORLADI

Şüphelilerden Nikola Radonjiç'in; Omar'la irtibat kurarak İsrail istihbaratının hedefinde olmasında ötürü iletişime geçtiği, İstanbul'da birkaç kez görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeleri de düzenli olarak Mossad'la irtibatlı Peter Nort ve Omar London olarak kaydettiği, Omar Shalabi'ye raporladığı kaydedildi. Diğer şüpheli Foad Hijazi ise Nikola ile birlikte hareket ederek ekip görüntüsü vermek suretiyle Omar'ın güveninin kazanılmaya çalışıldığına vurgu yapıldı.

MİT MALEZYA İSTİHBARATINA BİLGİ VERDİ

Nikola Radonjiç, ısrarla yurt dışına gelmesi gerektiğini, şirketin kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu ısrar üzerine devreye giren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Omar A.'yı ikaz ederek yurt dışına çıkmasını engelledi. Omar A., Eylül 2022'de 15 günlüğüne gezmek için Malezya'ya gitmeye karar verdi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi (İKK), Omar A.'ya yönelik şüpheli iş tekliflerinden daha önceden haberdar olduğu için yurt dışına çıkmadan önce gerekli tüm uyarıları yaptı. Acil durumlarda telefonu kapatılsa bile sürekli konum bilgisini İstanbul'a yollayan bir uygulama A.'nın telefonuna yüklendi.

MOSSAD'A MALEZYA'DA OPERASYON

Omar A., 28 Eylül 2022 gecesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kaçırıldı. 50 km uzaktaki bir dağ evinde, Omar A. çapraz sorguya alındı. Mossad timi, Hulu Langat bölgesindeki dağ evinde Tel Aviv'le video konferans yöntemiyle 36 saat sorguladıkları Omar A.'ya ağır işkence uyguladı. Tel Aviv'den bağlanan Mossad yöneticileri, Demir Kubbe'yi körleştirmeyi başaran Filistinli bilgisayar programcısına bu programı nasıl geliştirdiğini, hangi kodlama dilini kullandığını, İsrail kamu görevlileri ve askerlerinin kullandığı Android tabanlı cep telefonlarını hackleyen sistemi nasıl kapatabileceklerini öğrenmeye çalıştı.

MİT, kaçırılma olayını öğrenir öğrenmez Malezya'daki muhataplarına konunun çok acil olduğunu belirterek Filistinli yazılımcının dağ evinden kurtarılması için bulunduğu nokta konumunu gönderdi. Malezya Özel Harekât timleri, şok baskın gerçekleştirdi. Genç Filistinli sağ olarak kurtarıldı. Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi, 11 kişi kişiyi tutukladı.

22.5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre, Hazırlanan iddianameyle birlikte Ekim ve Kasım 2023'te İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaparken gözaltına alınıp tutuklanan ve 1.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan Nikola Radonjiç ve tutuklu Foad Hijazi'nin, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.