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Güncel

Gazzeli hastaları ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı

Gazze'den çıkarılan aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastalarıyla refakatçilerini Ankara'ya getirecek uçak, El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Gazzeli hastaları ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı
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El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen 23 hasta ile beraberlerindeki 21 refakatçi önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçaklara yerleştirildi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 7 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.

Ankara'da Etimesgut Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılayacak.
Hastalar daha sonra Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerinde tedavi altına alınacak.

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