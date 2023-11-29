Gazzeli hastaları ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı

El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen 23 hasta ile beraberlerindeki 21 refakatçi önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçaklara yerleştirildi.
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 7 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.
Ankara'da Etimesgut Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılayacak.
Hastalar daha sonra Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerinde tedavi altına alınacak.