Gazzeli hemşireden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Türkiye Gazze'ye dost bir ülke

BEUN'da "Gazze'de Çocuk Olmak" adlı program düzenlendi. Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Gazze'de gönüllü olarak görev yapan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze Ahli Arab Hastanesi Ameliyathane Hemşiresi İman Uygun ile Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesinde görevli Op. Dr. Taner Kamacı konuşmacı olarak katıldı.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gazze'dek insanlık dramına dikkat çekerek, "Oyuncak yerine moloz tutan minik eller, ninniler yerine siren sesleriyle uyuyan bebekler; Gazze'de dram, Gazze'de acı var. Filistin'de kan ve gözyaşı hakimdir. İsrail'in Filistinli kardeşlerimize özellikle çocuklara yönelik uyguladığı bu zulmü bu tarifsiz vahşeti şiddetli kınıyoruz" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla Türkiye'ye gelen Gazzeli ameliyat hemşiresi İman Uygun, Gazze'de yaşadıklarını gazetecilere anlattı. BEUN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sezer'in tercümanlığıyla Gazze'de çocukların ve ailelerin soykırıma uğradığını ifade eden Uygun şöyle dedi:

"Yarın 7 Ekim olacak. Ve iki yıl geçti. Gazze'de çektiğimiz sıkıntıların ardından. Biz orada yaşadıklarımızı, Gazzelilerin yaşadığı sıkıntıları bugün dile getirmeye çalışacağız. Gazze'de yaşananlar kelimelerle tarif edilecek boyutta değil. Aileler, çocuklar tamamen ortadan kaldırıldı. Çocukların yaşadığı sıkıntıların haddi hesabı yok. Onun için oradaki kimi zaman 7 kişilik aileler ve daha fazla sayıdaki aileler tamamen yok edilecek şekilde bir soykırım yaşandı. Onun için bizler kelimelerle tarif edemeyecek kadar aciz kalıyoruz. Sinemizde çok büyük üzüntü, sıkıntı yaşıyoruz. Bize getirilen vakalardan yola çıkarak konuşursak elini, kolunu kaybeden çocukları biz operasyon yapmak zorunda kaldık. Ağlamaya mecali olmayan 4 aylık çocukla ilgilenmiştik. Ellerinde ve kollarında yanıklar içerisindeydi. Yine 9 aylık hamile bir anne şehit olmuştu. Karnından çocuğunu sağ salim çıkartabilmiştik. Gözlerimizle gördük ve bizzat yaşadık. Daha bunun gibi birçok sıkıntıları canlı bir şekilde yaşadık."

"TÜRKİYE GAZZE'YE DOST BİR ÜLKEYDİ"

Türkiye'nin Gazze'ye olan desteğine de değinen İman Uygun, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazzeliler adına büyük teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 7 Ekim'den beri Türkiye Gazze'ye dost bir ülkeydi. Gerek tıbbi heyetler göndermesi gerekse tıbbi ilaç sevkiyatı noktasında başka destekler noktasında Türkiye'nin hatırı sayılır bir şekilde Gazze'ye sahip çıktığını görüyoruz. Bunu muhakkak söylememiz gerekiyor. Bu manada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı Gazzeliler adına iletmek istiyorum. 3 yıl içerisinde Gazze ile ilgili gerek tıbbi heyetler gönderilmesi ile ilgili Almanya, Belçika özellikle Türkiye gibi ülkelerin bize sahip çıkması çok önemli bir husus. Bu da kamuoyunun güçlü bir desteğinin olduğunu özellikle son zamanda Sumud Filosu'nun Gazze'ye yola çıkmasının da büyük destek olduğunu söylemeliyim. Artık insanlık vicdan ve merhamet olarak tek bir ses haline gelmiştir. Gazze'ye sahip çıkmaktadır. Bu da siyonizmin sonunun geldiğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

Programda Taner Kamacı ile İman Uygun'un eşi Prof. Dr. İbrahim Uygun da Gazze'de yaşadıklarını katılımcılara anlattı.