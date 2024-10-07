Gazzeli meslektaşları için Gazzete'yi çıkardılar

Gazzeli gazetecilerin sesini dünyaya duyurmak için çalışmalar yapan Press For Palestine (Filistin İçin Gazeteci Dayanışması), saldırıların yeniden başladığı 7 Ekim'in yıldönümünde Gazzete Özel Sayı'yı çıkardı. "Katledilen her gazeteci karartılan bir gerçektir" manşetiyle çıkan gazete, dünyanın önde gelen haber ajanslarına da gönderildi.



Türkiye ve uluslararası medyada görev yapan gazetecilerin oluşturduğu Filistin İçin Gazeteci Dayanışması, Filistin'de görevi başında katledilen ya da zor şartlar altında mesleklerini icra etmeye ve yaşanan soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan meslektaşlarına ithaf ettikleri Gazzete Özel Sayı'yı çıkardı. 20 sayfalık gazete, İstanbul Büyük Postane önünde yapılan basın açıklamasıyla duyurulurken, gazetenin birer nüshası ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ile paylaşıldı.

173 GAZETECİ KATLEDİLDİ



Filistin İçin Gazeteci Dayanışması Sözcüsü Cahide Hayrunnisa Çiçek, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamın üzerinden tam bir yıl geçtiğini belirterek, "Dünya bu süreçte aralarında kadın, çocuk, genç, yaşlı, doktor ve gazetecilerin de olduğu binlerce kişinin öldürülmesine tanıklık etti. Bu katliamı belgeleyen gazeteciler ise işgalci İsrail tarafından hedef alındı. Şu ana kadar tam 173 gazeteci görevi başındayken katledildi" dedi. "İsrail gazetecileri öldürse de gerçekleri gizleyemez" diyerek öldürülen gazeteciler anısına Gazzete'yi çıkardıklarını kaydeden Çiçek, "Bugün de Gazzete Özel Sayı ile karşınızdayız. Bu sayı, "Katledilen her gazeteci karartılan bir gerçektir" sloganıyla, yaşanan soykırımın birinci yıldönümünde Gazzeli gazetecilerin sesi olmak amacıyla çıktı. Bu defa sözü gerçekleri haykırmaya devam eden gazetecilere bıraktık. Sahadaki Filistinli gazeteciler ile iletişime geçerek, yaşadıklarını yazmalarını istedik. Gelen dokümanları Türkçe ve İngilizceye çevirerek gazetemizi hazırladık" ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMI KAYDEDEREK DÜNYAYLA PAYLAŞTILAR



Gazzeli gazetecilerin tam 1 yıl boyunca ellerindeki küçücük cep telefonu kamerası ile canlarını ortaya koyarak inançları ve vatanları uğruna çalıştıklarını belirten Çiçek sözlerini özetle şöyle sürdürdü: Ancak şunu çok net gördük ki, tüm bu hayal kırıklığı ve yalnızlık, küresel medyanın kör ve sağır hali, onların ve halklarının yaşadığı acıları anlatmalarına engel olamadı! 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail soykırımını kaydederek yaşananları tüm dünyayla paylaşan Filistinliler, açlık, susuzluk ve katliamların ortasında bile kameralarını açık tutarak yurttaş gazeteciliğinin en büyük örneğini sergiledi. Gelin bugün Gazzeli meslektaşlarımızın sesine hep beraber ortak olalım! Artık kendilerini yalnız hissetmesinler! Gelin artık Gazze'de yaşananlarla yüzleşelim. Belki o zaman savaşın durdurulabilmesi için gerçek bir adım atmış oluruz.

BUGÜN HALA GEÇ DEĞİL



Ey dünya! İnsanlığın yaşadığı bu zorlu sınavda sınıfta kaldın. Ey meslektaşlarının yaşadıklarına sessiz kalan koca koca medya kuruluşları, gazeteciler böyle zor zamanlarda sınanırlar. Basın özgürlüğü iddiasında bulunan ikiyüzlü küresel medya, masken artık düştü. Ey her bir gazetecinin hakkını koruduğu iddia eden BM, artık yoksun. Ancak bugün hala geç değil! Gazze'de yaşanan soykırıma karşı duyarsız kalan medya kuruluşlarına da bir kez daha sesleniyoruz; neler yaşandığını görün ve bunu doğru bir şekilde aktarın. Sizi, zulme karşı sesinizi çıkarmaya ve gerçeğin yanında olmaya davet ediyoruz. Gazetecilerle birlikte tüm insanlığı da Gazze'de yaşanan soykırıma karşı durmaya, insanlık vazifesini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ve yineliyoruz; İşgalci İsrail, -gazetecileri öldürerek gerçekleri gizleyemeyeceksin.

ARKADAŞLARIMIZ NÜFUS KAYDINDAN SİLİNDİ



Basın açıklamasında konuşan Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi ise, "Her savaşın bir ahlakı vardır, Gazze'de olan bir savaş değil bir katliamdır" dedi. Bir sene içinde 41 binden fazla kişinin öldürüldüğünü, 90 binden fazla kişinin de yaralandığını hatırlatan Lafi sözlerini şöyle sürdürdü: İsrail, bu büyük katliamı dünyaya göstermemek için bunları tüm dünyaya aktarabilecek olan gazetecileri öldürmektedir. Bu savaş başladığından beri en önemli hedeflerden bir tanesi gazetecilerdir. Burada yazdığımız öldürülen gazetecilerin sayısı 173 önceki güne ait rakamdır, bugün sayı 175 olmuştur. Bu gazeteciler sahada çalışırken değil evlerinde aileleriyle birlikte öldürülmüştür. Bazı gazeteci arkadaşlarımız aileleriyle birlikte nüfus kaydından silinmiştir.