Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala resim sergisi Ayasofya'da

Vatanlarını her şartta savunan ve işgale geçit vermeyen kahraman Gazze halkının yanında duran gençler, bu defa da sanatları ile onlara destek veriyor. Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla "Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala" temalı 1. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya Meydanı'nda düzenleniyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen sergi, 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Serginin yanı sıra gençler ve çocukların Gazze'ye ilişkin duygu ve düşüncelerini tuvale aktaracakları resim atölyesi de yapılacak.

3 AYRI SERGİ DÜZENLENİYOR

Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala Sergisi Koordinatörü Gülten Demir Bilen tarafından yapılan çağrıda sanat aracılığıyla insan hakları ihlalleri, verilen yaşam mücadelesi ile direnişin daha geniş bir kitleye duyurulabileceğinin altı çizildi. Sanatın toplumsal farkındalık oluşturmanın ve insanları harekete geçirmenin de bir yolu olduğu hatırlatıldı. Tüm bu amaçlarla düzenlenen sergi öncelikle ÖNDER 60. Genel Kurulu ve 22-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 7. Etnospor Kültür Festivali boyunca Filistin sevdalılarının dikkatine sunuldu.

GAZZE'DEKİ DİRENİŞİ AKTARDILAR

Dünyada barışı korumada herkesin sorumluluk alması gerektiğinden hareketle hazırladıkları serginin temasını "Gazze'nin Sesi" olarak belirlediklerini aktaran Bilen, "Bu bağlamda Gazze'deki direnişi sanatsal bir yolla izleyicilere aktarmak, hem bölgedeki dramı ve direnişi görünür kılmak hem de bu direnişi anlamak ve hissetmek için renklerin, fırçaların ve hislerin konuşmasını istedik" dedi. Bilen, soykırıma dikkat çekmek adına hazırlanan eserlerdeki yaklaşımın gelecek kuşaklar için bir ilham ve miras olacağını da sözlerine ekledi.

KATALOG YAYIMLANACAK

Teması "Gazze'nin Sesi" olarak belirlenen sergi, ulusal ve uluslararası tüm imam hatip okullarındaki sanatsever öğrencilerin katılımıyla hazırlandı. 20x20 cm ölçülerindeki resim kağıtlarına serbest teknik (kuru boya, suluboya, pastel gibi) ile yapılan eserlerden oluşan sergiye Türkiye genelinden yaklaşık 400 öğrenci eserleriyle iştirak etti. Eserlerin sahiplerine elektronik katılım belgesi verilecek ve tüm resimlerin yer aldığı e-katalog yayımlanacak.