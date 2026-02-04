Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de "Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmeleri merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz, aramızdaki iş birliğinin sadece ülkelerimiz için değil bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz

Ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceklerine yürekten inanıyorum. Elimizin altında değerlendirmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var. Bir defa Mısır, Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır. Ticaret hacmi hedefimiz 15 milyar dolar

Her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attık. Değerli kardeşimin Mısır'ın geleceğine damga vuracak 2030 vizyonunu ilgi ile takip ettiğimizi kendisine ifade ettim

Mısır, bizim Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır, Mısır'la ticaret hacmimizin 8 milyar doları aştığını görüyoruz, Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında %7,4 pay ile 3., en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise %3,4 pay ile 7. sıradayız

Yatırımcılarımızın ikamet, çalışma izni ve ruhsatlar gibi konularda karşılaşabildikleri pürüzlerin giderilmesi konusunda Mısırlı dostlarımızdan inşallah güzel haberler almayı bekliyoruz

Kıymetli kardeşimle görüşmemizde, iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca istişare ettik. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye olarak, biz Mısırlı kardeşlerimizi ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz, Türk turistlerin de köklü tarihiyle, zengin kültürüyle, doğal güzellikleriyle Mısır'a yoğun ilgi gösterdiklerini biliyorum

2030 vizyonu kapsamında kurulması planlanan 14 yeni akıllı şehrin inşasında firmalarımızın pay almasını temenni ediyoruz, bu noktada Cumhurbaşkanı kardeşlerim Sayın Sisi'nin Türk meteşebbislere atfettiği değeri biliyor ve takdirle karşılıyorum

Mısır'da 4 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımız 100 bin kişinin istihdamını sağlıyor.

Türkiye ve Mısır iki kardeş ülke olmanın yanı sıra bölgesinde sınırlarının ötesinde sorumluluklara sahip iki güçlü devlettir. İsrail'in Gazze'yi hedef saldırıları bütün bunlar boyunca Mısır devleti ve halkıyla ciddi sınamalardan başarıyla geçmiştir

Süveyş Kanalı dolayısıyla dünya deniz taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Mısır'la gemi inşası alanında da beraber çalışabiliriz. Biz kazan-kazan temelinde buna her zaman hazırız

Gazze'ye gönderdiğimiz yardımların ulaştırılmasında Mısır'ın işbirliğini şükranla yad ediyoruz. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz