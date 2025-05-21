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''Gazze'ye geçmek isteyen yardım tırlarına Mısır izin vermiyor'' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan '“Gazze'ye geçmek isteyen yardım tırlarına Mısır tarafından izin verilmiyor' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu asılsız iddiaların İsrail propagandasının bir ürünü olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
''Gazze'ye geçmek isteyen yardım tırlarına Mısır izin vermiyor'' iddiasına yalanlama
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"Gazze'ye geçmek isteyen yardım tırlarına Mısır tarafından izin verilmiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Gazze'ye geçmek isteyen yardım tırlarına Mısır tarafından izin verilmiyor" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntüler incelendiğinde İtalyan bir diplomatik heyetin Refah sınır kapısında insani yardımların geçişiyle ilgili İsrail'e karşı protesto düzenlediği belirlenmiştir. İlgili haberde insani yardım tırlarının Gazze'ye geçişinin Mısır tarafından engellendiğine yönelik herhangi bir ifadenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

İtalyan Milletvekili Stefania Ascari, insani yardımların Mart ayından itibaren Gazze'ye ulaştırılmadığını ve Refah sınır kapısının tamamen kapatılarak İsrail'in bir soykırım yaptığını vurgulamaktadır.

İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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