Çarşamba günü Gazze saati ile yaklaşık 20:30 civarında, Global Sumud Filosuna ait birden fazla tekne (Alma, Sirius ve Adara) uluslararası sularda İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından yasa dışı bir şekilde durduruldu. Gemilere yasa dışı olarak çıkılmadan önce, İsrail donanma gemilerinin kasıtlı olarak gemi iletişimlerini bozduğu, böylece yardım çağrılarını engellemeye ve yasa dışı boarding işleminin canlı yayınını durdurmaya çalıştığı görüldü.

Durdurulduğu doğrulanan teknelerin yanı sıra, canlı yayın ve iletişim, birçok başka tekneyle de kayboldu. Tüm katılımcılar ve mürettebatın durumu titizlikle takip edilirken, teknelerin durumu, gözaltılar, yaralanmalar ve olası kayıplarla ilgili doğrulanmış bilgiler henüz elde edilemedi.

Söz konusu saldırı, uluslararası sularda silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasa dışı bir saldırı olarak değerlendirildi. Filodan yapılan açıklamada, hükümetler, dünya liderleri ve uluslararası kurumlar, teknelerde bulunan herkesin güvenliği ve serbest bırakılması için harekete geçmeye ve durumu yakından izlemeye davet edildi.

Birkaç teknenin durdurulmasına rağmen, Global Sumud Filosu Gazze kıyılarına 60 deniz mili uzaklıkta olduğu ve yoluna devam ettiği açıklandı.