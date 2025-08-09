İSTANBUL 31°C / 23°C
Gazze'ye Türkiye'den can suyu: 350 Filistinli aileye gıda paketi ulaştırıldı

İşgalci İsrail'in ağır kuşatma ve yardım engellerine rağmen TİKA, Gazze'de açlıkla mücadele eden 350 aileye gıda paketi ulaştırdı. Yardımlar, temel gıda maddelerine ulaşamayan siviller için adeta yaşam desteği oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail'in insani yardım girişlerini engellediği Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere gıda paketi desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda, su, ilaç ve hijyen malzemelerinin neredeyse tamamen tükendiği Gazze Şeridi'nde, TİKA tarafından insani yardım faaliyetleri sürdürülüyor.

İsrail'in mart ayından bu yana insani yardım girişlerine izin vermediği ve ağır kuşatma altında bulunan Gazze'de, temel ihtiyaçlara erişimi olmayan Filistinliler hayatta kalma mücadelesi veriyor.

TİKA, Gazze'nin merkezinde faaliyet gösteren Assalama Derneği işbirliğinde gerçekleştirdiği son yardım çalışmasıyla 350 Filistinli aileye çeşitli sebzelerden oluşan gıda paketleri ulaştırdı. Yardımlar, özellikle kuşatma nedeniyle temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlanan sivillere can suyu oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana birçok kez yardım faaliyetlerinde bulunan TİKA, şimdiye kadar farklı bölgelerde binlerce aileye gıda kolileri, çadır, yatak, battaniye, kışlık kıyafet, tıbbi malzeme ve ilaç desteği sağladı.

Öte yandan, her yıl ramazan aylarında kurulan TİKA ramazan mutfakları ve dağıtılan gıda paketleri sayesinde binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan TİKA, zor şartlar altındaki Filistinlilerin yanında olmaya devam ediyor.

