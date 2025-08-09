'Gazze'ye Umut Ol' yürüyüşü! On binlerce kişi Filistin için tek yürek

İstanbul'da binlerce kişi, Gazze'de işlenen soykırımına tepki göstermek için Beyazıt'a akın etti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve işgal girişimi bugün İstanbul Beyazıt'ta büyük bir gösteriyle protesto ediliyor. 15 STK'nın oluşturduğu Filistin'e Destek Platformu, akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'nda toplanıp fenerlerle Ayasofya Camii'ne yürüyor.

ON BİNLERCE KİŞİ BEYAZIT'TA GAZZE İÇİN TEK YÜREK

Megakentin farklı noktalarından yürüyüşe katılan vatandaşlar, dünyanın sessiz çığlığı Gazze'nin sesi oluyor.

"Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla düzenlenen yürüyüşe, telefonlarındaki fenerlerle katılım sağlanıyor. Saat 20.30 sularında başlayan yürüyüşle Türkiye'nin Filistin'in yanında dimdik durmaya devam ettiği tüm dünyaya yeniden ilan edildi.