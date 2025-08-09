İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Gazze'ye Umut Ol' yürüyüşü! On binlerce kişi Filistin için tek yürek
Güncel

'Gazze'ye Umut Ol' yürüyüşü! On binlerce kişi Filistin için tek yürek

İstanbul'da on binlerce kişi, katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımına tepki göstermek için Beyazıt'ta toplandı. Ayasofya'da Camii meydanında son bulacak olan ve akşam namazı sonrası başlayacak olan yürüyüşe katılım günün erken saatlerinde başladı.

HABER MERKEZİ9 Ağustos 2025 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul'da binlerce kişi, Gazze'de işlenen soykırımına tepki göstermek için Beyazıt'a akın etti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve işgal girişimi bugün İstanbul Beyazıt'ta büyük bir gösteriyle protesto ediliyor. 15 STK'nın oluşturduğu Filistin'e Destek Platformu, akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'nda toplanıp fenerlerle Ayasofya Camii'ne yürüyor.

ON BİNLERCE KİŞİ BEYAZIT'TA GAZZE İÇİN TEK YÜREK

Megakentin farklı noktalarından yürüyüşe katılan vatandaşlar, dünyanın sessiz çığlığı Gazze'nin sesi oluyor.

"Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla düzenlenen yürüyüşe, telefonlarındaki fenerlerle katılım sağlanıyor. Saat 20.30 sularında başlayan yürüyüşle Türkiye'nin Filistin'in yanında dimdik durmaya devam ettiği tüm dünyaya yeniden ilan edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.