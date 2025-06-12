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Gazze'ye yardım götüren gemide alıkonulmuşlardı... İki Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Dışişleri Kaynakları, 'İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar bugün serbest bırakılmışlar ve İsrail'den ayrılmışlardır.' açıklamasında bulundu.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Gazze'ye yardım götüren gemide alıkonulmuşlardı... İki Türk vatandaşı serbest bırakıldı
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Dışişleri Kaynakları, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar bugün serbest bırakılmışlar ve İsrail'den ayrılmışlardır." açıklamasında bulundu.

UÇAK TEL AVİV'DEN HAREKET ETTİ

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisinden alıkoyarak gözaltında tuttuğu 2 Türkü taşıyan uçak hareket etti.

Madleen gemisi aktivistlerinden Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ı taşıyan uçak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan havalandı.

İsrail'in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu 6 aktivist, sınır dışı edilmek üzere öğle saatlerinde Ben Gurion Havalimanı'na getirilmişti.

Havalimanına getirilen diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya'dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu aktarılmıştı.

İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

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