Güncel

Gazze'ye yönelik insani trajediye dikkat çekmek için Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin cephesine mapping tekniğiyle Filistin bayrağı yansıtıldı.

7 Ekim 2025 Salı 23:19
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin halkına yönelik insani trajediye dikkat çekmek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla özel ışık gösterisi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından ışık gösterisini paylaşarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve süregelen soykırıma dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi'ni Filistin bayrağının renkleriyle aydınlattık. İstanbul'un simge yapısı Galata Kulesi, bu akşam adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Filistin halkının onurlu direnişinin ve adalet arayışının yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

