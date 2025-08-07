İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Güncel

Gazze'yi unutmadılar! Kur'an kursu öğrencilerinden takdir toplayan hareket

Ankara'da, Şentepe Eser Camisi yaz Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'deki çocuklara gönderdi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 18:12
Gazze'yi unutmadılar! Kur'an kursu öğrencilerinden takdir toplayan hareket
Haberlerde Gazze'deki yaşıtlarının durumunu izleyen Kur'an kursu öğrencileri, bölgede yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla harçlıklarını bağışladı.

Cami İmamı Mevlüt Yazla, öğrencilerin Gazze'deki durumu görerek kendi aralarında yardım toplama kararı aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin aileleriyle görüşerek durumu bildirdiğini aktaran Yazla, "Aileleriyle bir araya gelerek Gazze'ye yardım yapılması konusunda birlikte hareket ettik. Gençler kendi harçlıklarını getirip bize teslim ettiler. Biz de o yardımları Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmaya gayret edeceğiz." dedi.

"YEMEK VE SU BULAMAYAN KARDEŞLERİMİZE HARÇLIKLARIMIZI GÖNDERMEYE KARAR VERDİK"

Kur'an kursu öğrencileri de "Gazze'de yemek ve su bulamayan kardeşlerimize harçlıklarımızı göndermeye karar verdik, fikri hocamızla paylaştık, hocamız da izin verdi ve biz de harçlıklarımızı topladık." ifadelerini kullandı.

Cami imamı Yazla ve öğrenciler, toplanan parayı Gazze'ye gönderilmek üzere bankaya teslim etti.

