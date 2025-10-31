Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kocaeli'de açıklamalarda bulundu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

Yıkımın sebeplerini araştırıyoruz. Bugün itibarıyla 16 evimizi tahliye ettik vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde misafir ediyoruz. Evine giremeyen vatandaşlarımıza gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz.

Gebze'de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır, vatandaşımız müsterih olsun.

12 BİNA BOŞALTILMIŞTI

Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

OLAY

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

KOCAELİ VALİSİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "3 binada 21 daireyi boşalttık. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Öte yandan Vali Aktaş, "Mevcut bina ile ilgili kolonda bir çatlama var. Ankara ve İstanbul'dan ekipler geliyor. Buna benzer başka bir olay yok. Cumhurbaşkanımız olayı ilk andan itibaren takip ediyor. Kendisini bilgilendirdik ve talimatlarını aldık" açıklamasında bulundu.