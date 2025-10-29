İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9484
  • EURO
    48,8545
  • ALTIN
    5420.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gebze'de 7 katlı bina çöktü... İletişim Başkanı Duran: Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte
Güncel

Gebze'de 7 katlı bina çöktü... İletişim Başkanı Duran: Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binayla ilgili 'Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ilgili ekipler tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte' açıklamasını yaptı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Gebze'de 7 katlı bina çöktü... İletişim Başkanı Duran: Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte
ABONE OL

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ilgili ekipler tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte."

Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Anne, baba ve 3 çocuk enkaz altında

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.