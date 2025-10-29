Gebze'de 7 katlı bina çöktü... İletişim Başkanı Duran: Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ilgili ekipler tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte."

Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Anne, baba ve 3 çocuk enkaz altında