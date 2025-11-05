Gebze'de bina faciası... Uraloğlu metro inşaatı iddialarına cevap verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 7 katlı binanın çökmesine metronun neden olduğu iddialarına ilişkin konuşan Uraloğlu, olayın sonuçlarını görmeden konuya ilişkin önyargıda bulunmayı doğru bulmadığını dile getirdi.

Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Biz özellikle bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuna bilgi paylaşmıyoruz. Niye? Orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD inceleme başlattı, biz de başlattık. Dolayısıyla bunun sonucunu görmek lazım. Sonucunu görmeden birilerini itham etmek, hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek gerçekten... Gazeteci olduğu düşünülen bazı kişilerin bu konuda ithamları var, ben bunları dikkate almıyorum."

Çökmenin yaşandığı bölgede belirli riskler olduğunu söyleyen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eski bir dere yatağı söz konusu, yeraltı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olunması söz konusu, elbette deprem riskleri söz konusu, mutlaka metro inşaatının olmuş olması. Bunlar risklerdir, ama şunu söylemekte fayda var, metro inşaatı biteli iki yıl oldu. Şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim, sonucuna göre bakanlık olarak da neyi yapmamız gerekir, kararını vereceğiz. Ama süreci çok yakından takip ediyoruz, bilmenizi isterim. Kamuoyunu da yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirmeyelim."