Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

SON DURUMLA İLGİLİ PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Çok hassas cihazlarla ölçümler yapılacak." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Büyük bir koordinasyon sağlandı. Hızlı bir şekilde tespit etmeye çalışıyoruz. Zemindeki durum tespiti zaman alıcı bir faaliyet. 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı. Eğer tedirginlik hisseden vatandaşlarımız varsa Büyükşehir Belediyemizin alanda kurduğu noktalar var. Bizle temas kursunlar. Biz kendilerine barınmasıyla ilgili tüm sorumluluğu üzerimize düşeni yapacağız. Sadece sabırla bekleyelim" diye konuştu.

AFAD Deprem Risk Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise, "Zemini anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.