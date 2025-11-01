İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi... Son durumla ilgili açıklama
Güncel

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi... Son durumla ilgili açıklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi. Son durumla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 'Çok hassas cihazlarla ölçümler yapılacak' dedi.

HABER MERKEZİ1 Kasım 2025 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi... Son durumla ilgili açıklama
ABONE OL

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

SON DURUMLA İLGİLİ PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Çok hassas cihazlarla ölçümler yapılacak." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Büyük bir koordinasyon sağlandı. Hızlı bir şekilde tespit etmeye çalışıyoruz. Zemindeki durum tespiti zaman alıcı bir faaliyet. 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı. Eğer tedirginlik hisseden vatandaşlarımız varsa Büyükşehir Belediyemizin alanda kurduğu noktalar var. Bizle temas kursunlar. Biz kendilerine barınmasıyla ilgili tüm sorumluluğu üzerimize düşeni yapacağız. Sadece sabırla bekleyelim" diye konuştu.

AFAD Deprem Risk Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise, "Zemini anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.