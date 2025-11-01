Gebze'de çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında yapılan ön incelemeler tamamlandı.

Gebze Belediyesi ekipleri, enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.

Enkaz alanına gelen ekskavatör, molozları hafriyat kamyonuna yüklerken bir tankerden de toz oluşmaması için sulama yapılıyor.

Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, daha sonra bilirkişi heyetince binanın temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.