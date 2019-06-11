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Gebze'de depo alev alev yandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir şirkete ait depoda yangın çıktı. Alevler deponun her yanını sararken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

  • DHA
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Öğle saatlerinde, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki depolama şirketine ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan alevler yükselirken, haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. İtfaiye görevlilerinin müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alındı. Bu sırada takviye ekipler istenildi. İçeride bulunan kağıtların yeniden alev almasıyla yangın yeniden büyüdü. Alevler deponun her yanını sardı. Alev topuna dönen deponun söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki tesislere sıçramaması için önlem alırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

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