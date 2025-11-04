İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Kasım 2025 Salı
Gebze'de kabus sürüyor! 3 bina daha boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı. Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 3 binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.

4 Kasım 2025 Salı 16:38
İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu dörder katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbarı yapıldı.

Bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 3 binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.

ÇEVREDEKİ BİNALARDA İNCELEME BAŞLATILDI

Binadan tahliye edilen 42 kişiden 26'sı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.

Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta dün, kolonlarında çatlaklar oluşan 4 daireli 3 katlı apartman da tahliye edilmişti.

