9 Eylül 2025 Salı
Güncel

Gebze'de korkunç olay: Anne ve küçük kızı evde çürümüş halde bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, uzun süredir haber alınamayan 50 yaşındaki kadın ile 5 yaşındaki kızının çürümüş haldeki cesetleri evlerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9 Eylül 2025 Salı 20:53
Gebze'de korkunç olay: Anne ve küçük kızı evde çürümüş halde bulundu
ABONE OL

Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden D.B'den (50) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan eve girdi.

Ekipler, evde anne ile 5 yaşındaki H.N.A'nın çürümüş haldeki cesetleriyle karşılaştı.

Polis ekipleri, evin uzun süredir kapalı olduğu ve içeriden kötü koku yayıldığı bilgisi üzerine maske ve eldivenle detaylı inceleme yaptı.

Cenazeler, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kadının boşanmış olduğu ve biri 15 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

