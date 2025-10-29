İSTANBUL 19°C / 9°C
Güncel

Gebze'de tahliye ve kurtarma seferberliği: Aileler sosyal tesislerde misafir edilecek

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ederken, tedbir amaçlı tahliye edilen 9 aile, Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'nde geçici olarak konuk edilecek.

29 Ekim 2025 Çarşamba 21:19
Gebze'de tahliye ve kurtarma seferberliği: Aileler sosyal tesislerde misafir edilecek
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede yaklaşık 14 saatten bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze'de yaşanan elim olayın ardından, çöken binanın yakınında ikamet eden 9 ailemizi, evleriyle ilgili teknik inceleme ve rapor süreci tamamlanana kadar Darıca'da bulunan Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerimizde misafir edeceğiz." ifadesini kullandı.

