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Geç gelen elektrik tesisatçısının makasla yaralandığı iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde çağırdığı elektrik tesisatçısını geç geldiği için makasla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan oyun salonu yetkilisi, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.B'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, dün elektrik tesisatçısı A.T. (33), tesisat onarımı için Anadolu Mahallesi'nde yeni açılan oyun salonuna gitmiş, bu sırada A.T. ile iş yeri yetkilisi M.B. (25) arasında geç kaldığı gerekçesiyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri yetkilisi, tesisatçı A.T'yi makasla sırtından yaralamıştı.

Olay yerine giden polis ekipleri olayda kullanılan suç aleti makası, çöp kutusunda bulmuştu.

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