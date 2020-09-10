IHA 10 Eylül 2020 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 09:33

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından gözler yeni başbakanın mevcut politikalarda bir değişikliğe gidip gitmeyeceği sorusuna çevrilmişken, konuya ilişkin Rusya’dan açıklama geldi. Rusya’da faaliyet gösteren bir ajansa konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ülkesinin 2. Dünya Savaşı’nın sonunda topraklarına kattığı ancak Japonya’nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları sorununa dikkat çekti.

Abe’nin görevi boyunca iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanması için çaba sarf ettiğini ve adalar sorununu diyalog yoluyla çözmeye çalıştığını dile getiren Peskov, göreve gelecek yeni başbakanın da sorunun çözümü noktasında kararlılık göstermesini umduklarını söyledi. Yeni başbakanın Rusya ve Japonya arasındaki barış anlaşması müzakereleri konusunda izleyeceği tutumun henüz net olmadığına dikkat çeken Peskov, Japonya’nın sorunun çözümü için Rusya ile ilişkileri geliştirme yönünde tavır almasını umduklarını yineledi.

JAPONYA VE RUSYA ARASINDA BİTMEYEN ANLAŞMAZLIK

Japonya’nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın parçası olan 4 adayı Rusya 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Adaların kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu ve işgal edildiğini savunan Japonya ise, Kuril Adaları’nın kendilerine geri verilmesini barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. İki ülke arasında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı. Abe yönetimi altında barış anlaşması imzalanması için yürütülen müzakerelerde somut bir aşama kaydedilememişti.