Güncel

Gece boyu sallanan Balıkesir'de peş peşe deprem

Gece boyunca 4'ün üzerinde depremlerle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 06:45 - Güncelleme:
Gece boyu sallanan Balıkesir'de peş peşe deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BALIKESİR GECE BOYU SALLANDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geceyi depremlerle geçirdi. İlki 01.16'da olan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğünde merkez üssü Mandıra olan bir deprem daha meydana geldi.

Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

Yer yerinden oynadı! Sındırgı üç ayda yıllık deprem ortalamasının yüzde 60'ını yaşadı

Sındırgı yine sallandı

