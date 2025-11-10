Gece boyu sallanan Balıkesir'de peş peşe deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BALIKESİR GECE BOYU SALLANDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geceyi depremlerle geçirdi. İlki 01.16'da olan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğünde merkez üssü Mandıra olan bir deprem daha meydana geldi.
Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi.