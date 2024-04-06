Gece kulübü faciasıyla ilgili acı detay! 3 kişiyi kurtardı ama...

İstanbul Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünde yaşanan yangın faciasının ardından hayatını kaybedenlerle ilgili yeni hikâyeler ortaya çıkıyor. Olayda hayatını kaybedenlerden gece kulübü salon şefi Özkan Baş'ın ölmeden önce 3 kişiyi dışarı çıkardığı, bir arkadaşını daha çıkarmak için içeri girdiği sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tadilat yapılan gece kulübünde bir işçinin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangında, gece kulübü çalışanları ve tadilat için gelen işçilerin aralarında bulunduğu 29 kişi yaşamını yitirmişti. Yangın başladıktan hemen sonra yıllardır gece kulübünde salon şefi olarak görev yapan Özkan Baş, iddiaya göre önce üst kattaki muhasebe görevlilerini uyarıp dışarı çıkmalarını sağladı. Baş, daha sonra ise içerdeki arkadaşlarını kurtarmak için mücadele etti. Baş, içerdeki yoğun dumandan etkilenen 3 arkadaşının dışarıya çıkmasına yardımcı oldu. Baş'ın yanında ise yine hayatını kaybedenler arasında bulunan Şivan Dolu vardı. Sabah'ın haberine göre, Dışarı çıkan Özkan Baş, diğer arkadaşlarını da çıkarabilmek için tekrar alevlerin sardığı gece kulübüne girdi. Ancak bir daha dışarı çıkamadı. Baş içerdeki yoğun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

SON DOĞUM GÜNÜ ANISI

Salon şefi Özkan Baş'tan geriye sosyal medya hesabında paylaştığı son doğum günü anıları kaldı. Eylül ayında "Teşekkürler Masquerade ailem" diyerek paylaştığı videoda sevenlerine sarılıp pastasına üfleyen Baş son kez doğum günü kutladığından habersizdi. O anlarla ilgili paylaşıma yorum yapan arkadaşları ise onun için dualar etti.

'MAĞAZAYA AÇILAN KAPIDAN ÇIKTIK'

Şüpheli Mehmet Menduh C. ifadesinde, "Kahraman E. gelerek 'Ağabey yangın var' dedi. Odamdan dışarı çıktım. Ercan Erkan'ı elindeki yangın tüpüyle yangına müdahale ederken gördüm. Ofise geri girdim. Bu esnada elektrikler gitti. Ortamı yoğun duman sardı. Yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı var. Anahtarı cep telefonu ışığıyla bulunduğu yerden aldım. Kapıyı açarken Kahraman ve Salim yanıma geldi. Kendimizi dışarı attık" dedi.

YANGINLA İLGİLİ ÖN RAPOR ÇIKTI BİLİRKİŞİ İHMALLERİ SIRALADI

Gece kulübü yangınıyla ilgili ön bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, gece kulübü yetkililerinin kusurlu olduğu, işyerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne sebep oldukları belirtildi. Raporda, yanıcı malzemelerin işyerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ayrıca ifadelere göre yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığına dikkat çekildi. Yangına çalışanlar tarafından zamanında müdahale edilemediği, daha sonra çıkış kapılarının alevle kesilmesi, kaçış yollarının kapanması nedeniyle çalışanların üst asma katlara çıkarak mahsur kaldığı kaydedildi. İşyerinin ruhsat ve denetimine dair ilgili kamu ve belediye görevlileri hakkında da soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 8'İ TUTUKLANDI

Gece kulübündeki yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan işyeri sahipleri Mehmet Menduh C., Şahzade Ş. ve Fatma D., sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., muhasebeci Salim A., teknik servis sorumluları İbrahim B. ve Sibel Ç. ile tadilat işlerini yürüten Kahraman E., Çağatay A., Ercan E. ve Dursun Ç. gözaltına alınmıştı. 12 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, İstanbul Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 9 şüpheliden 8'i "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı. Fatma D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Deniz YUSUFOĞLU / SABAH

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN 2 RUHSATI VAR

Faciayla ilgili hukuki süreç hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler ilgili belediye ve kurumlardan istenmiş olup, bu konuda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da soruşturma işlemleri yürütülecektir" dedi. Yangınla ilgili hazırlanan ön bilirkişi raporunda gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nin iki ayrı tarihte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdiği belirtildi. Raporlardan 14 Kasım 2018 tarihli olanın 1500 metrekarelik distotek bölümü için,11 Ağustos 2020 tarihli olanın ise 500 metrekarelik alkollü lokanta bölümü için olduğu belirtildi.