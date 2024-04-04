Gece kulübü yangınıyla ilgili 1 kişi hakkında gözaltı kararı

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında tadilat halinde olan gece kulübündeki yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, iş yerinde çıkan yangınla ilgili 2 kişinin daha sorumluluklarının bulunduğu belirlendi.



Bunun üzerine yapılan incelemede bu kişilerden birinin olayda hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık diğer şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

- BİNADAN TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR EŞYALARINI TOPLAMAYA GELDİ



Öte yandan, yangının ardından tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları bugün adreslerine geldi.

Evlerindeki bazı özel eşyalarını alan vatandaşlar daha sonra binadan ayrıldı.

- OLAY



Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.