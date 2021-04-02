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Gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İzmir'de gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA02 Nisan 2021 Cuma 09:44 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 09:44
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İsmet Kaptan Mahallesi 1374 Sokak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek açık tutulan gece kulübünde kavga çıktı.

İki grubun birbirine tabanca ve bıçakla saldırdığı kavgada Sinan Al, U.Ç, C.K, F.D, A.A, S.Ç. ve M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Sinan Al'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan U.Ç. ve C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekipler tarafından S.A. ve D.K. gözaltına alındı.

Sinan Al'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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