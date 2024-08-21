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  • Gece ve gündüz aynı çile! İBB'nin bitiremediği 'beyaz yol' İstanbulluların kabusu oldu
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Gece ve gündüz aynı çile! İBB'nin bitiremediği 'beyaz yol' İstanbulluların kabusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin günlerdir bitiremediği metrobüs hattındaki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5'te Küçükçekmece-Florya arasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

IHA21 Ağustos 2024 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Gece ve gündüz aynı çile! İBB'nin bitiremediği 'beyaz yol' İstanbulluların kabusu oldu
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İBB'nin yaz ayında başlattığı be günlerdir bitmeyen beyaz yol çalışması nedeniyle E-5'te trafiğin iki şeritten sağlanması, yine yoğunluğa neden oldu.

E-5'in tek şeridi dubalarla Küçükçekmece bölgesinde trafiğe kapatılmıştı. Çalışmalar nedeniyle Yenibosna istikameti Küçükçekmece-Florya arasındaki 3 şeritli yolun da tek şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, bölgedeki vatandaşlar çalışmaların yalnızca gün içinde yapılıp, geceleri yapılmaması nedeniyle sürecin uzamasına tepki gösterdi. Bölgede ise trafik yoğunluğu günün her saatinde yaşanmaya başlandı.

Öte yandan İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki çalışmanın 45 gün süreceğini duyurmuştu.

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