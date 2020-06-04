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Gece yarısı evinden silah zoruyla alınan adam öldürüldü

Hakkari'nin merkeze bağlı Oğul köyünde yaşayan, eski muhtarın kardeşi Orhan Adıyaman (37), gece evinden alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla öldürüldü.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 12:32
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Olay, saat 01.00 sıralarında, merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarının kardeşi, 4 çocuk babası Orhan Adıyaman, evine gelen kişiler tarafından silah zoruyla evinden çıkarıldı. Eşi, olayı komşularına haber verirken, Adıyaman ise götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla ateş edilerek, öldürüldü. Jandarmaya haber verilmesi üzerine köy çıkışında bulunan Orhan Adıyaman'ın cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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