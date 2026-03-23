  • Gece yarısı taksiciye kabusu yaşattı: Bir anda bıçakladı
Gece yarısı taksiciye kabusu yaşattı: Bir anda bıçakladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde taksi şoförü, müşteriyle yaşadığı tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

IHA23 Mart 2026 Pazartesi 01:01
Olay, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi çağırılması üzerine adrese gelen şoför M.C. ile yolcu arasında aracın seyir halinde olduğu bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıs, taksi şoförü M.C.'yi omzundan bıçakladı. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

  • tekirdağ
  • taksiciye saldırı
  • bıçaklı saldırı

