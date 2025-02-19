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Gecekonduda çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

IHA19 Şubat 2025 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Gecekonduda çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre yangın saat 20.00 sıralarında Altındağ ilçesi Gültepe mahallesi 745'inci sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken gecekonduda yaşayan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incele sonucu yangının sobadan çıktığı düşünülürken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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