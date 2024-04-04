Geçersiz oy pusulaları kayboldu! Yeniden seçim kararı

Fatsa ilçesinde 11 bin 63 seçmeni bulunan Evkaf Mahallesi'nde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 6 aday muhtarlık için yarıştı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıktaki oyların sayımına geçildi. Muhtar adayları Murat Sarıdaş ile Bülent Çivici'ye 1614'er, İlyas Adem'e 1381, İsmet Bulgu'ya 1186, Alaaddin Şadi'ye 849 ve Cemal Yarız'a 220 oy çıktı. Muhtar adayları Sarıdaş ile Çivici'nin oylarının eşit çıkmasının ardından İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu. Kurul, muhtarlık oylarının yeniden sayılmasına karar verdi. Oyların tekrar sayımı yapıldığı sırada 15 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirlendi. Yapılan toplantının ardından muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran'da yeninden yapılması kararlaştırıldı.

'TUTANAĞA GEÇİRİLEN 15 GEÇERSİZ OYUN OLMADIĞI BELİRLENDİ'

Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle 31 Mart seçimlerinde ülke genelimizde, kendi vilayetimizde, ilçemizde seçimleri kazanan tüm muhtar arkadaşlarımıza görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim hayırlısı ile görev yapmayı nasip etsin. Evkaf Mahallemizde 6 muhtar adayı arkadaşımız seçimlere girdi. Seçim sırasında 2 aday arkadaşımızın aldığı oylar eşit çıktı. Bunun üzerine itirazlar yapıldı. İtirazlarla birlikte oylar yeniden sayıldı. Ancak sandıktan çıkan ve tutanağa geçirilen 15 geçersiz oyun çuvalın içerisinde olmadığı belirlendi. Bu nedenle İlçe Seçim Kurulu, Evkaf Mahallemizde seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi. 2 Haziran'da Evkaf Mahallesi'nde tekrar seçim yapılacak. Mevcut aday arkadaşlarımızın hepsi bu seçimlere girebilecek. Ben şimdiden seçilecek olan arkadaşımıza başarılar diliyorum" dedi.