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Geceyi aydınlatan alevler söndürüldü: Sakarya'dan güzel haber

Sakarya Akyazı'da çıkan ve yerleşim yerlerine de yakın olması sebebiyle korkutan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Geceyi aydınlatan alevler söndürüldü: Sakarya'dan güzel haber
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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangının kontrol altına alınmasına sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun da çalışmaları yerinde takip etti.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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