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Depremden etkilenen bazı Elazığlılar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi.

AA25.01.2020  07:52 - Güncelleme: 25.01.2020  07:53

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor salonları, park ve bahçeler ile konferans salonlarına sığındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yakup Kılıç Spor Salonu'nun kapıları depremzedeler için açıldı. Burada soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı, sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Ailesiyle spor salonuna sığınan Kürşat Altık, evde oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük bir panik yaşadıklarını belirtti. Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Altık, "Depremin bitmesini bekledik ama bitmeyince 5. kattan aşağı inmek zorunda kaldık. Bir süre buraya sığındık, sonra tekrar eve gittik ancak artçı şoklar olunca tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Allah beterinden saklasın, tüm Elazığlılara geçmiş olsun." dedi.

Hatun Göçer ise deprem nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu, güvenli olmadığı için evlerine giremediklerini aktararak, "Şiddetli bir deprem oldu, eve giremedik. Evimin duvarları yıkıldı, tuğlalar kırıldı. Deprem olduğundan beri dışarıdayız." diye konuştu.

Emre Göçer de bugüne kadar böyle bir depremle hiç karşılaşmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem çok şiddetliydi, kendimizi can havliyle dışarı attık. Saat 21.00'den beri dışarıdayız. Şu an barınabileceğimiz güvenli bir yerimiz yok. Onun için spor salonuna sığınmış durumdayız."

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