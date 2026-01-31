Geçici süreliğine hizmet dışı bırakılmıştı: Diyarbakır Havalimanı'nda ILS yeniden devreye alındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) alınan bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı'nın ana pisti, 2 Aralık 2025'te başlatılan inşaat ve bakım çalışmaları kapsamında geçici olarak hizmete kapatılmasının ardından, uçuşlar yardımcı pist üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

Ana pistteki çalışmalar sırasında, ILS cihazlarının önünde yer alan kritik ve hassas alanların etkilenebileceği ve sinyal güvenliğinin riske girebileceği değerlendirilerek sistem NOTAM yayımlanarak geçici süreyle kullanım dışı bırakılmıştı.

Devam eden teknik düzenlemelerle ILS altyapısının kritik sahaları korunarak sinyal güvenliği sağlandı. Bunun üzerine mevcut ILS sistemi yeniden devreye alınarak yardımcı pist için "side-step" usulüyle yaklaşma hizmeti verilmeye başlandı.

Side-step uygulamasında uçaklar, ILS bulunan piste hassas yaklaşma yaptıktan sonra, görerek şartların sağlanması halinde yardımcı piste yanal manevra yaparak inişini tamamlıyor. Böylece ana pistteki onarım çalışmaları sürerken seyrüsefer hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi sağlanıyor.

Havalimanında ana pistteki bakım ve onarım faaliyetleri tamamlanıncaya kadar operasyonların yardımcı pist ve side-step yöntemiyle devam edeceği belirtildi.