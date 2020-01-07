07.01.2020 15:16 - Güncelleme: 07.01.2020 15:16

Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Suzan Aksoy’un paylaştığı Geçmiş Olsun filmi, bu akşam saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak. Geçmiş Olsun filmi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Geçmiş Olsun filmi konusu nedir? Geçmiş Olsun oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Geçmiş Olsun filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet, sevdiği kız Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba’nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık’ın vahim bir hatası sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba’nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba’ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba’nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.

GEÇMİŞ OLSUN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Geçmiş Olsun filminin başrollerinde; Toygan Avanoğlu, Müge Boz ve Turan Cihan Şimşek yer almaktadır.