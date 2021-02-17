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''Türkiye karşısında yurtdışında kurtarıcı arama noktasına geldik''

Türkiye'nin savunma sanayisini sürekli güçlendirdiğine dikkat çeken Yunan basını, 'Türkiye karşısında yurtdışında kurtarıcı arama noktasına geldik' ifadelerini kullandı.

Star.com.tr17 Şubat 2021 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:50
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Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan'ın askeri gücüyle ilgili bir grafik yayımladı. Yayımlanan grafikte iki ülkenin savaş uçağı, savaş gemisi, İHA, denizaltı, helikopter, zırhlı araçları ve asker sayısı kıyaslandı.

Türkiye'nin asker sayı bakımında üstün olduğu belirtilen haberde, "Türk Hava Kuvvetleri ve Türk donanması üstün silahlara sahip, askeri kadrosu bizden en az beş kat fazla" denildi.

Türkiye'nin savunma sanayisini sürekli güçlendirdiğini vurgulayan Yunan basını, "Türkiye karşısında yurtdışında kurtarıcı arama noktasına geldik" ifadelerini kullandı.

Star.com.tr

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