Geleceğe Nefes 11 milyon Fidan kampanyasına nasıl başvurulur? Geleceğe Nefes Ol katılım şartları nedir? gibi soruların yanıtları tüm kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, dünya rekoruna imza atacak. 11 Kasım'da Türkiye genelinde aynı anda 11 milyon fidan dikileceğini açıklayan Bakan Bekir Pakdemirli, "Her noktaya ulaşacağız" dedi. Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden herkes katılacak. Geleceğe Nefes 11 milyon Fidan kampanyasına dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GELECEĞE NEFES 11 MİLYON FİDAN KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından oluşturulan https://gelecegenefes.com/ adresin isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM ŞARTLARI NEDİR?

Geleceğe Nefes 11 milyon Fidan kampanyasına katılmak çok kolay. 'FİDAN SAHİPLEN' sekmesine tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor.

AYNI GÜN AYNI SAATTE 11 MİLYON FİDAN

Türkiye'de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes kampanyası başlatacak. Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 3 saat içerisinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kadar 7 den 77'ye toplumun bütün kesiminden katılacak vatandaşlar, ülke genelini adeta yeşile boyayacak.

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.