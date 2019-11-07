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Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanyası nasıl başvurulur? 11 milyon fidan dikme etkinliği ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası kısa süre içerisinde büyük ilgi ile gördü. Sosyal medyada yoğun ilgi gören Geleceğe Nefes kampanyasına başvurular devam ediyor. Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanyası nasıl başvurulur? 11 milyon fidan dikme etkinliği ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 81 ilde dikilecek olan 11 milyon fidan kısa süre içerisinde sahiplenildi. Hedeflenen rakama ulaşılmasının ardından tören alanları ve fidan dikim tarihi merak edilmeye başlandı. Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanyasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanyası nasıl başvurulur? 11 milyon fidan dikme etkinliği ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasında 11 milyon fidan hedefi aşıldı. 11 Kasım’da 11 milyon 47 bin 430 fidan dikilmesi hedeflenirken alınan karar ile 11 Kasım’dan sonra da fidanlar dikilmeye devam edecek. Daha yeşil bir Türkiye için tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyen vatandaşlar 'Geleceğe Nefes' (gelecegenefes.com) internet sayfasında en altta bulunan 'fidan sahiplen' butonuna tıklaması gerekiyor. Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanyası hakkında tüm detaylar haberimizde.. 
 
GELECEĞE NEFES AĞAÇ DİKME KAMPANYASI NASIL BAŞVURULUR? 
Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyasına ilgi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından oluşturulan https://gelecegenefes.com/ adresin isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.
 

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

11 MİLYON FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ NE ZAMAN? 
Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. El ele, gönül gönüle, katıl bize.
 
11 Kasım 2019 Saat 11:11’de 81 ilde
 
Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye!
 

 
GELECEĞE NEFES KAMPANYASINDA HEDEF AŞILDI
Geleceğe Nefes Kampanyası sitesinden yapılan açıklamada; “Teşekkürler Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya…” denildi.
 
FİDAN BAĞIŞI DA YAPILABİLİR
Ayrıca aynı sayfada fidan bağışı yapmak da mümkün. Fidan bağışında 1 fidan bedeli 10 lira olarak belirleniyor. Dilenirse fidan bağışı için sertifika talep edilebilir, kendiniz için ya da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.
 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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