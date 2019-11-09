Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyası, Türkiye'nin birçok bölgesinde yoğun ilgi görüyor. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes sertifika işlemi nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırılıyorlar. Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşların katkıları ile 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşacak. Geleceğe Nefes kampanyası hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz fidan dikimi gerçekleştirilecek.

GELECEĞE NEFES SERTİFİKA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes sertifika işlemi alabilmek için sertifika butonuna tıklamanız yeterli.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşuyor.

Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.