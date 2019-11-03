Geleceğe Nefes kayıt ekranı: Geleceğe Nefes Ver katılım belgesi nasıl alınır?

Geleceğe Nefes Ver katılım belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtı tüm kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geleceğe Nefes kampanyası kayıt ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Geleceğe Nefes kampanyası Türkiye genelinde şuana kadar yüzde 93 oranında katılım gösterildi. ​Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla başlatılan kampanya yoğun ilgi görüyor. Geleceğe Nefes kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI KAYIT EKRANI

Geleceğe Nefes kampanyasına kayıt yaptırmak oldukça kolay. Geleceğe Nefes kampanyası için oluşturulan https://gelecegenefes.com sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde: FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta giriyorsunuz. İstediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 1 fidan dikimi yapılıyor.

GELECEĞE NEFES VER KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.

AYNI GÜN AYNI SAATTE 11 MİLYON FİDAN

Türkiye'de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes kampanyası başlatacak. Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 3 saat içerisinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kadar 7 den 77'ye toplumun bütün kesiminden katılacak vatandaşlar, ülke genelini adeta yeşile boyayacak.

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.