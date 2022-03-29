Geleceğin adli bilimcileri 'uygulamalı' öğreniyor

Türkiye'deki devlet üniversitelerinde adli bilimler alanında açılan ilk program olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki 4 yıllık programda 41 öğrenciye eğitim veriliyor.

Uzmanlar tarafından amfilerde "Olay yeri girilmez" yazılı şeritlerle çevrilen alanlarda cinayet, yaralama gibi olayların canlandırması yapılarak kan örnekleri, parmak izleri ve diğer deliller titizlikle inceleniyor.

Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Harun Şener, AA muhabirine, yurt dışında 70 yıllık geçmişi olan adli bilimler lisans eğitimlerinin Türkiye'de özel bir üniversitede yaklaşık 5 yıl önce başladığını söyledi.

Şener, "Ülkemizdeki diğer lisans bölümlerine istinaden öğrencilerimiz bilinçli olarak bu bölümü istedikleri ve tek tercih yaptıkları için gerçekten çok şanslı bir bölümüz." dedi.

Adli olaylarda delillerin toplanması, korunması ve analiz aşamasında yetişmiş elemana ve günceli takip eden uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Şener, eğitimlerindeki ilk yılın daha çok teorik olduğunu aktardı.

Sonraki dönemlerde adli toksikoloji, adli genetik, adli psikoloji gibi temel eğitimlere geçeceklerini anlatan Şener, "Bunların yanında olay yerinde spesifik alanlar, ateşli silah şartları analizi, patlayıcı maddenin analizi, adli genetik incelemeler, uyuşturucu madde analizi, laboratuvar uygulamaları ve cihazların kullanımı, analizlerin yorumlanması aşaması konularında gerekli eğitimleri vereceğiz." bilgisini paylaştı.

- JANDARMA VE EMNİYETTEN ADLİ BİLİMCİ EĞİTİMİNE MATERYAL DESTEĞİ

Dr. Öğretim Üyesi Harun Şener, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığının, yapılan protokoller çerçevesinde öğrencilerin 4 yıllık eğitim sürecinde kullanacakları cihaz ve sarf malzemelerle ilgili büyük destek sağladığını dile getirdi.

Eğitim veren öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin dışında saha tecrübelerinin bulunduğuna dikkati çeken Şener, "Bu sayede eğitimlerde olay yerini yansıtacak şekilde uygulamalar yapıyoruz. Başımızdan geçen, ulusal veya uluslararası medyaya yansıyan haberlerden, gerçek olaylardan da bahsediyoruz. Burada yapılan hatalardan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şener, adli bilimcilerin adaletin sağlanmasında sorumluluğunun çok büyük olduğunu, yapılan en küçük hatanın suçlu bir insanı suçsuz, suçsuz bir insanı ise suçlu olarak gösterebileceğini bildirdi.

Mezunların güvenlik birimlerinde istihdam edilebileceğine değinen Şener, "Öncelikle polis kriminal, jandarma kriminal ve aynı şekilde olay yeri inceleme birimlerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda, Adalet Bakanlığına bağlı ceza ve tevkif evlerinde veya adli tıp kurumu gibi delilin incelendiği her kurumda çalışabilme imkanları var." diye konuştu.

Öğrenciler de adalet sistemine katkı sağlamak için bölümü tercih ettiklerini belirterek, aldıkları eğitimin ardından adli bilimci olarak görev yapacaklarını dile getirdi.