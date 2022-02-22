Geleceğin kaptan ve denizcilerini bu okulda yetişiyor

AA 22 Şubat 2022 Salı 11:38 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 11:38

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) belirlenen 50 Ar-Ge merkezi arasında bulunan Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Gemi Yapımı" ve "Denizcilik" alanlarında geleceğin kaptanları, gemi üreticileri ve mürettebatını yetiştiriyor.

Modern cihazlarla okulda teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan, tersanelerde uygulamalı eğitim gören liseliler, mezun olur olmaz tersane ve gemilerde istihdam edilme imkanı buluyor. Okul, 400 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Lisenin müdürü Sedat Oymak, AA muhabirine, öğrencilerin okulda gördükleri derslerin ardından 12. sınıfta uygulama alanlarında eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Öğretmen ve idarecilerle onları en iyi şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Oymak, şöyle konuştu:

"Okulumuz bir proje okuludur. Aynı zamanda Ar-Ge merkezi okulları arasında denizcilik alanındaki tek meslek okuludur. Bu bakımdan öğretmen ve öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Yaptığımız Ar-Ge projelerinden güzel sonuçlar aldık. Yaptığımız tekne beğeni kazandı. Buradan aldığımız güçle yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Mavi Vatan'ımız için denizcilik alanında kaptan, makine görevlisi, gemi alanında da gemi inşasıyla ilgili öğrenciler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz."

- "HEDEFİM PİRİ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ'NDE GÖREV ALMAK"

10. sınıf öğrencisi Ceylin Aksu ise ailesi denizci olduğu için tercih ettiği okulun eğitiminden ve öğretmenlerden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Üniversiteyi de okuduktan sonra kaptan olmayı hedeflediğini anlatan Aksu, "Tanker gemilerinin birinde kaptan olmayı çok istiyorum. Meslekte kadın kaptan çok az olduğu için bunu daha fazla istiyorum." dedi.

Aksu, babasının çalıştığı uluslararası denizcilik ticaret firması gemisinin üçüncü kaptanlığını yapan Merve kaptanı kendisine örnek aldığını ifade etti.

11. sınıf öğrencisi Talha Demiralay, eksik oldukları konularla ilgili öğretmenlerinin uygulamalı eğitim verdiğini aktardı.

Haritalar üzerinde mevki atmayı, rota çizmeyi öğrendiklerini kaydeden Demiralay, şu bilgileri paylaştı:

"Bu okulun amacı daha yetenekli kaptanlar çıkarmak. Benim için burası gerçekten güzel bir okul. Temeli çok iyi bir şekilde atıyorlar burada. Benim hayalim kaptan olmak. Simülasyon bölümünde seyir yapmayı, kaptanın görevini öğrendik. Buradan çıktıktan sonra inşallah kaptan olacağım. Hedefim Piri Reis Araştırma Gemisi'nde görev almak."