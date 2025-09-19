Geleceğin üretimi kümeleşmeyle geliyor... Bakan Yumaklı: Hayallerin ötesinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bakan Yumaklı, TEKNOFEST'te yer alan Tarım Teknolojileri Kümelenmesini (TÜME) gezerek, ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Yumaklı, TEKNOFEST'in geleceğin hayallerle buluştuğu bir ortam olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, her sektörde olduğu gibi tarımsal üretimde de teknolojinin mutlaka kullanılması gerektiğini belirterek, bunun için bir kümelenme modeliyle bütün unsurların entegre olarak birbirleriyle konuşması ve birbirini desteklemesi gerektiğini anlattı.

Tarım ve orman sektörünün her konuda olduğu gibi gelecek için çok önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bugün burada 7'den 77'ye teknolojinin her yönüyle tanışan ziyaretçiler, aslında tarımsal teknoloji de kullanıldığı zaman ne kadar verimli ve kaliteli üretim yapılabildiğini buradan görmüş oluyorlar. Biz bakanlık olarak teknolojinin, tarımın tam da orta yerinde olması gerektiğini ve tarımsal üretimin teknolojinin etrafında birleşmesi gerektiğini her zaman ifade ediyor ve bununla ilgili birçok proje geliştiriyoruz. 'Tarımsal üretimi yapanlar aslında teknolojiyle çok işi olan insanlar değildir.' diyorlar, hayır öyle değil. Bugün burada hem uzay hem de tarımsal üretime dair teknolojileri aynı platformda bir araya getiren bir anlayış var. Burada genetik gelişimlerden hayvan sağlığına, teknolojinin özellikle iklim değişikliğinden ve kuraklıktan kaynaklı uyumunu sağlayacak tohumlara kadar birçok noktayı görmek mümkün."

TARIM TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

Yumaklı, sadece hayvancılık bile konuşulsa bir hayvanın genetik özelliklerinin en üst seviyeye çıkarılmasından onun doğumu, daha sonrasında beslenmesine kadar bir ekosistem kurulması gerektiğini söyledi.

İlgili genel müdürlüklerinin genetik araştırmalarla beraber hangi cins hayvanın ne kadar verim verebileceğine dair birçok konuyu araştırdığına, bu AR-GE çalışmalarını sektörle birlikte yaptığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ben inanıyorum ki bu teknolojik buluşmayı sağlayacak bütün katılımcılar, yatırımcılar, gençler, kadın girişimcilerimiz günün sonunda teknolojiyi tam anlamıyla uyguladıklarında hayallerinin çok daha ötesinde bir üretimin geliştiğini görecekler. Bu çok önemli kümeleşme, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz ile diğer paydaşların katılımıyla oldu. Ben tarımın teknolojiyle buluşma düşüncesini hayata geçiren başta T3 Vakfı olmak üzere bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Bütün genç kardeşlerimizi de Bakanlığımızın diğer fonksiyonlarını görebilmek için burada mevcut stantlara davet ediyorum."