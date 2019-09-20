İsveçli16 yaşındaki Greta Thunberg’in ‘Gelecek için Cuma’ çağrısıyla Küresel İklim Grevi haftası bugün başladı. Hafta kapsamında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 160 ülkede protesto gösterileri ve eylemler düzenleniyor. Öğrenciler eyleme yine Thunberg’in başlattığı ‘İklim için okul grevi’yle destek verdi. Öğrencilerin protestosuna, öğretmenleri, ve aileleri de katıldı. Eyleme destek verenler siyasetçilerden küresel ısınmaya karşı mücadeleyi artırmalarını talep ediyor. BM İklim Zirvesi’ne davet edilen hareketin öncüsü genç aktivist Greta Thunberg de New York’ta bir milyondan fazla öğrencinin katılımıyla düzenlenen eylemde hazır bulundu.

LİDERLER KATILACAK

Birleşmiş Milletler (BM) dünya liderlerinin katılımıyla New York’ta devam eden 74. Genel Kurul’da önceliği iklim değişikliği olarak belirledi. Bu kapsamda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlığında bugün başlayacak bir İklim Zirvesi’ düzenlenecek. Üç gün sürecek zirvenin ilk günü iklim değişikliği konusunda seslerini duyurmak isteyen gençleri bir araya getirecek, Zirvede 23 Eylül Pazartesi günü dünya liderleri de hazır bulunacak. 63 ülkeden devlet ve hükümet başkanları iklim değişikliğine karşı yeni taahhütlerini açıklayacak. İklim değişikliğini inkar eden ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilen ABD Başkanı Donald Trump ise zirveye katılmayacak.