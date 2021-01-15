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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da bir grubun saldırısına uğradı.

AA15 Ocak 2021 Cuma 14:31 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 14:39
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da bir grubun saldırısına uğradı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'a aracına bineceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen grup saldırdı.

Başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi edildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açılamada, 26. dönem milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın, ikametgahı önünde fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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